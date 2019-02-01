Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor'lu Basketbolcular Milli Takım Yolunda

Salihli Belediyespor'lu Basketbolcular Milli Takım Yolunda

38 dakika önce

Manisa Bölgesel Liginde Salihli ilçesini temsil eden Salihli Belediyespor Basketbol Takımından 10 sporcu, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından İzmir'de gerçekleştirilecek olan Milli Takım seçmelerine davet edildi.

Salihli Belediyespor'lu Basketbolcular Milli Takım Yolunda, System.String[]
Manisa Bölgesel Liginde Salihli ilçesini temsil eden Salihli Belediyespor Basketbol Takımından 10 sporcu, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından İzmir'de gerçekleştirilecek olan Milli Takım seçmelerine davet edildi.

Ege Bölgesinden toplamda 78 sporcunun mücadele edeceği ve 2 Şubat Cumartesi günü İzmir'de düzenlenecek olan milli takım seçmelerinde Salihli Belediyespor'u 10 genç sporcu temsil edecek. Antrenörler Murat Öztürk ve Çağatay Köse yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Salihli Belediyespor Basketbol Takımı oyuncuları seçildikleri takdirde aynı zamanda Milli Takımın başarısı için ter dökecek.

Salihli Belediyespor'un başarısı için ter döken tüm oyunculara güvendiklerini belirten antrenör Öztürk, "Milli takım seçmelerinde Salihli'mizi temsil edecek olan 10 sporcumuza başarılar diliyorum" dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, milli takım seçmelerine katılacak genç basketbolculara başarılar diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:48 Kaynak: İHA

Salihli Belediyespor, Salihli, Spor
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