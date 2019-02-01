Salihli Belediyespor'lu Basketbolcular Milli Takım Yolunda
38 dakika önce
Manisa Bölgesel Liginde Salihli ilçesini temsil eden Salihli Belediyespor Basketbol Takımından 10 sporcu, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından İzmir'de gerçekleştirilecek olan Milli Takım seçmelerine davet edildi.
Manisa
Bölgesel Liginde Salihli
ilçesini temsil eden Salihli Belediyespor
Basketbol Takımından 10 sporcu, Türkiye
Basketbol Federasyonu tarafından İzmir
'de gerçekleştirilecek olan Milli Takım seçmelerine davet edildi. Ege
Bölgesinden toplamda 78 sporcunun mücadele edeceği ve 2 Şubat Cumartesi günü İzmir'de düzenlenecek olan milli takım seçmelerinde Salihli Belediyespor'u 10 genç sporcu temsil edecek. Antrenörler Murat Öztürk
ve Çağatay Köse yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Salihli Belediyespor Basketbol Takımı oyuncuları seçildikleri takdirde aynı zamanda Milli Takımın başarısı için ter dökecek.
Salihli Belediyespor'un başarısı için ter döken tüm oyunculara güvendiklerini belirten antrenör Öztürk, "Milli takım seçmelerinde Salihli'mizi temsil edecek olan 10 sporcumuza başarılar diliyorum" dedi.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda
da, milli takım seçmelerine katılacak genç basketbolculara başarılar diledi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:48 Kaynak: İHA
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