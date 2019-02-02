Salihli Belediyespor, Ödemiş'ten Eli Boş Dönmek İstemiyor

Deplasmanda yarın İzmir ekiplerinden Ödemişspor'un konuğu olacak olan Salihli Belediyespor, rakibini mağlup ederek, 3 puanla evine dönmeyi hedefliyor.

Deplasmanda yarın İzmir ekiplerinden Ödemişspor'un konuğu olacak olan Salihli Belediyespor, rakibini mağlup ederek, 3 puanla evine dönmeyi hedefliyor.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grup'ta mücadele eden ve son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çıkış yakalayan teknik direktör Zeki Erguvan yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 16'ıncı haftasında yarın deplasmanda Ödemişspor'un konuğu olacak. Ödemiş Raçoğlu Stadı'nda oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak olan maçta Ramazan Doğana düdük çalacak. Yardımcılık görevini ise Mehmet Büyükyılmaz ve İbrahim Özdemir üstlenecek. Öte yandan Salihli'de oynanan karşılaşma 2-2 berabere biterken, karşılaşma öncesi ev sahibi Ödemişspor 19 puanla 7. sırada yer alırken, Salihli Belediyespor ise 18 puanla 8. sırada yer alıyor.



Ligde 16. hafta programı şöyle: Urganlıspor - Yıldırım Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor - Orhangazi Belediyespor, Somaspor - İzmirspor, Gülbahçespor - Yalova Kadıköy, Ödemişspor - Salihli Belediyespor, Altınova Belediyespor - Çiğli Belediyespor - MANİSA

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