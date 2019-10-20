Salihli Belediyespor sahasında lidere yenildi

BAL 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, sahasında konuk ettiği grup lideri Bergama Belediyespor'a 1-0 yenildi.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Manisa ekiplerinden Salihli Belediyespor, ligin 5. haftasında grup lideri İzmir ekibi Bergama Belediyespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan maçta Salihli Belediyespor, ilk yarıda yediği tek golle rakibine 1-0 yenildi. Ahmet Can, Batuhan Bulut ve Burak Bakırtaş hakem üçlüsünün yönettiği maçta Bergama Belediyespor'u galibiyete taşıyan tek golü 27 dakikada Çağrı attı.



Salihli Belediyespor aldığı bu mağlubiyet ile 7 puanda kalırken, Bergama Belediyespor ise 13 puanla liderliğini sürdürdü.



Karşılaşmayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve taraftarlar izledi.



Salihli Belediyespor, önümüzdeki hafta deplasmanda Bölmespor'un konuğu olacak. - MANİSA