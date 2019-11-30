Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor seyircisiz maçta kazanmak istiyor
Son Dakika Spor Salihli Belediyespor seyircisiz maçta kazanmak istiyor - Son Dakika Spor

Salihli Belediyespor seyircisiz maçta kazanmak istiyor

6 saat önce

Salihli Belediyespor, Aydın Yıldızspor maçındaki saha olayları nedeniyle Amatör Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Bigadiç Belediyespor karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

Salihli Belediyespor seyircisiz maçta kazanmak istiyor, System.String[]

Salihli Belediyespor, Aydın Yıldızspor maçındaki saha olayları nedeniyle Amatör Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Bigadiç Belediyespor karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 11.haftasında yarın Ramiz Turan Stadı'nda Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek. Ertuğrul Kösterilioğlu, İbrahim Tokuç, Furkan Olcaş hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma saat 14.00'da başlarken, maç seyircisiz oynanacak. Seyircisiz maçta yeşil-beyazlı ekip rakibini yenerek, haftalar sonrası galibiyetle tanışmak istiyor. Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 9 puanla 10.sırada yer alırken, aynı puanda yer alan Bigadiç Belediyespor ise 11.sırada bulunuyor.


Grupta 11.hafta programı ise şöyle: Bergama Belediyespor - Ayvalıkgücü Belediyespor, Bornova Yeşilovaspor - Sökespor, Aydın Yıldızspor - Aliağa Futbol AŞ., Sandıklıspor - Yunusemre Belediyespor, Gönen Belediyespor - Bölmespor, Manisa Sanayispor - Bolvadin Belediyespor, Salihli Belediyespor- Bigadiç Belediyespor,


Grupta tüm maçlar yarın oynanırken, müsabakalar saat 14.00'da başlayacak. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Bigadiç, Futbol, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:51 Kaynak: İHA
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