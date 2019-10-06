Salihli Belediyespor tek golle 3 puanı kaptı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 3. haftasında evinde konuk ettiği Gönen Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 3. haftasında Gönen Belediyespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynan ve ilk yarısı 0-0 biten maçın 2. yarısında bulduğu tek golle Salihli Belediyespor rakibini 1-0 yendi. İbrahim Elmas, Muammer Emre ve Hüseyin Altınok hakem üçlüsü yönettiği maçta ev sahibi ekip Salihli Belediyespor'u galibiyete taşıyan tek golü ise 66. dakika Arda Şahin attı. Salihli Belediyespor elde ettiği bu galibiyetle grupta puanını 7'ye çıkarırken, Gönen Belediyespor ise puanla tanışamadı.



Futbolcuları galibiyetten, taraftarları ise desteklerinden dolayı teşekkür eden Salihli Belediyespor Teknik Direktör Ferudun Yarkın "Tüm hesaplarımızı galibiyet üzerine kurduğumuz maçtan galibiyetle ayrılıp, ligde 2.galibiyetimizi aldık. Bundan sonraki maçlara da iyi hazırlanıp, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.



Ramiz Turan Stadı'nda oynan karşılaşmayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve taraftarlar izledi.



Öte yandan Salihli Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'un konuğu olacak. - MANİSA