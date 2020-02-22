Salihli Belediyespor yeniden çıkışa geçmek istiyor - Son Dakika
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Salihli Belediyespor yeniden çıkışa geçmek istiyor

7 saat önce

Son 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden ancak geçtiğimiz hafta deplasmanda konuk olduğu lider Bergama Belediyespor'a yenilmekten kurtulamayan Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, evinde konuk edeceği Bölmespor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Salihli Belediyespor yeniden çıkışa geçmek istiyor, System.String[]

Son 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden ancak geçtiğimiz hafta deplasmanda konuk olduğu lider Bergama Belediyespor'a yenilmekten kurtulamayan Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, evinde konuk edeceği Bölmespor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, ligin 19. haftasında evinde Uşak ekibi Bölmespor'u konuk edecek. Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak olan müsabakayı Elif Köroğlu, Betül Nur Yılmaz ve Tuncay Çalıkoğlu hakem üçlüsü yönetecek.


Tüm taraftarları maça davet eden Teknik Direktör Ferudun Yarkın, "Grupta iyi bir çıkış yakalayıp 5 haftada 13 puan topladık. Geçtiğimiz hafta ise deplasmanda konuk olduğumuz maçta elimize geçen fırsatları değerlendiremeyip, lider Bergama Belediyespor'a 1-0 yenildik. Konuk edeceğimiz Bölmespor'u yenerek, yeniden çıkış yakalamak istiyoruz." dedi.


Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 25 puanla 7. sırada yer alırken, Bölmespor ise 7 puanla son sırada yer alıyor.


BAL 8. Grupta 19. hafta programı şöyle: "Yunusemre Belediyespor - Ayvalıkgücü Belediyespor, Bornova Yeşilovaspor - Aliağa Futbol AŞ., Salihli Belediyespor -Bölmespor, Sökespor - Bolvadin Belediyespor, Sandıklıspor - Bigadiç Belediyespor, Bergama Belediyespor - Manisa Sanayispor, Gönen Belediyespor - Aydın Yıldızspor."


Grupta tüm maçlar 23 Şubat Pazar günü saat 14.00'da başlayacak. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Bergama, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
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