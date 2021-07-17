Salihli Belediyesporlu judoculardan 4 altın madalya

Salihli Belediyespor Judo Takımı, 15 Temmuz Şehitleri Anma günü dolayısıyla düzenlenen turnuvada 4 altın, 1 gümüş, 2 bronz ve 2 beşincilik madalyası kazanarak yeni bir başarıya imza attı.

Kilis Belediyesi ve UNICEF işbirliğinde gerçekleşen Judo Turnuvasında mücadele eden Salihli Belediyespor Judo Takımından ümitler kategorisinde Adbülkadir Atılgan ve Mehmet Emin Çolakçivi ile yıldızlar kategorisinde Hiranur Dirgen ve Hasan Dibek altın madalya kazandı. Yeşil-beyazlı ekipten yıldızlar kategorisinde mücadele eden Merve Çınar gümüş, ümitlerde Buse Yüksel ve yıldızlarda Batın Emre Özdemir bronz madalyanın sahibi olurken İrfan Yıldırım ve Ozan Karpuzcu ise turnuvada beşinci oldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, madalya kazanan Belediyesporlu judocuları tebrik ederek sporcuları yetiştiren antrenörlere ve ailelere teşekkür etti. - MANİSA