Son Dakika Haberleri: Salihli Beşiktaşlılar Derneği yaşlıları unutmadı
Son Dakika Güncel Salihli Beşiktaşlılar Derneği yaşlıları unutmadı - Son Dakika

Salihli Beşiktaşlılar Derneği yaşlıları unutmadı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde hayata geçirdikleri projelerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlıları ziyaret ederek moral verdi.

Salihli Beşiktaşlılar Derneği yaşlıları unutmadı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde hayata geçirdikleri projelerle dikkatleri üzerine çeken Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlıları ziyaret ederek moral verdi.


İlçede anlamlı etkinliklere imza atan Erkan Esen başkanlığındaki Salihli Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, liseli gençlerle birlikte bu kez de Sart Mahallesindeki yaşlı ve engellilere hizmet veren Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Merkezdeki yaşlı ve bedensel engellilerle bol bol sohbet edip moral veren dernek üyeleri, ayrıca yaşlılara karanfil hediye etti.


Yaşlıların farklı bir gün geçirmelerini sağladıklarını belirten Dernek Başkanı Esen, "Onları ziyaret edip, ellerini öpüp hayır dualarını aldık. Ayrıca her zaman unutmadığımızı ve hiçbir zamanda unutmayacağımızı göstermiş olduk. Dernek olarak bu tür sosyal projelerimize devam edeceğiz" dedi.


Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Orçun Semizler de bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Salihli Beşiktaşlılar Derneği ve lise üyelerine teşekkür etti. - MANİSA

Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:01:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli Beşiktaşlılar Derneği yaşlıları unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]