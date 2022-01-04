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Salihli Çıraklık Eğitim Merkezi'nden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Salihli Çıraklık Eğitim Merkezi'nden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

04.01.2022 16:04
Salihli Çıraklık Eğitim Merkezi'nden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesi Çıraklık Eğitim Merkezi'nden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Çıraklık Eğitim Merkezi'nden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi'ne ait ve içerisinde yaklaşık 2 bin lira olan kasa, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kameraları inceleyip, şüphelinin A.Ç. (21) olduğunu tespit etti. Şüpheli A.Ç. yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Salihli Çıraklık Eğitim Merkezi'nden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salihli Çıraklık Eğitim Merkezi'nden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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