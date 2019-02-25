Salihli Cumhur İttifakıyla Değişmeye ve Gelişmeye Devam Edecek

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, 5 yıllık süreçte ilçeye değer katacak yatırımlara imza attıklarını söyledi.

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, 5 yıllık süreçte ilçeye değer katacak yatırımlara imza attıklarını söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinde de Salihli halkının oyunu hizmet ve istikrardan yana kullanacağını belirten Başkan Kayda, "Salihli'de değişim ve gelişim Cumhur İttifakı ile devam edecek" dedi.



Salihli'nin son 5 yılda büyük bir gelişim ivmesi yakaladığını vurgu yapan Belediye Başkanı Zeki Kayda 5 yılda yaptıkları çalışmaları ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapılacak olan projeleri değerlendirdi. Başkan Kayda, "2014 yılında görevi devraldığım günden itibaren, bu süreçte ilçemize değer katacak pek çok projeyi hayata geçirdik. Hizmetlerimize dur-geç köprüleri ile başladık. Kamyon garajı, Gümüş Kafe, Atatürk Spor Salonu, Atış Poligonu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu kampüs alanı içerisindeki fakülteyi hayata geçirdik. Masal Ormanı Parkı ciddi bir projemizdi, bunu hayata geçirdik. Prestij caddelerini ilçeye kazandırırken, bunları alt yapıları ile birlikte tamamladık. Salihli'nin en büyük çilelerinden birisi yağmur suyuydu. 25 kilometrelik yağmur suyu projesiyle buna son verdik. Bu çalışmanın ise yaklaşık 23 kilometresini tamamladık. 35 yıllık eski pazaryerini yıkıp, yerine yeni bir pazaryeri yaptık. Bu pazaryerinin altında 500 araçlık otopark, önünde bedesten çarşısı ve modern bir pazaryerini tamamlayıp, hayata geçirdik. Salihli'de ölüm yolu dediğimiz E96 karayolundaki Dörtyol ve garaj önündeki üst geçidi tamamlamak üzereyiz. Bunların hepsi bizim bir projemizdi, bunların hepsini gerçekleştirdik" dedi.



"Türk Dünyası Parkı geliyor"



"Salihli'nin olmazsa olmazı doğalgaz idi" diyen Başkan Kayda, "Salihli olarak doğalgaza kavuştuk. Kentimiz doğalgaz programına girdi. Şuan yaklaşık 9 bin aboneye doğalgaz ulaştırdık. Salihli'ye ayrıca Türk Dünyası Parkı geliyor. Bu parkımızda Türk Dünyası figürleri yer alacak. Katı Atık Çöp Transfer İstasyonunu projelendirdik. Eski cephaneliğin olduğu bölgede TOKİ çalışmamız vardı. Bu çalışmamız sonuç verdi. Bu projemizi Cumhur İttifakı çerçevesinde, 3 ayak ile Salihli'de Cumhur İttifakı adayı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir de Cumhur İttifakının adayı Cengiz Ergün ve hükümet kanadı ile yapacağız. Salihli önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakından daha çok faydalanacak" şeklinde konuştu.



"Kültür Merkezi yapılacak"



Şehirlerin meydanları ile daha çok ünlendiğini belirten Başkan Kayda, "Çünkü bir şehrin meydanı, o şehrin nefes aldığı yerdir ve vizyonudur. Salihli'nin girişinden itibaren garajı kaldıracağız. Oto garajı yeni yerine taşıyacağız. Burada yeni bir cep oluşacak. Burada ise 63 dönüm bir meydan olacak. Bu meydan bizim için çok önemli, çünkü burada bir Kültür Merkezi oluşturacağız. Kültür Merkezi'nde nikah salonları, toplantı salonları olacak. Bu salonlar kültürümüzün ve birçok gencimizin ihtiyacını gidereceği gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Geri kalan kısmında meydan ve Atatürk Anıtı yapılacak. Tüm etkinliklerimizi, bayramlarımızı ve sosyal etkinliklerimizi bu alanda yapacağız." dedi.



"Salihli'yi daha ileri noktalara taşıyacağız"



5 yıllık süreçte Salihli'nin nereden nereye geldiğini tüm halkın gördüğünü anlatan Başkan Kayda şunları söyledi: "Yıllardır yapılamayan işleri yaptık. Altyapı, üniversite, yeni iş alanlarının yaratılması adına organize sanayi bölgesi, prestij caddesi gibi yatırımlar ciddi yatırımlardı. Salihli'yi aldığımız noktadan, geldiğimiz bu noktadaki değişimi tüm herkes görüyor. Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra Salihli işsizliğinde önlendiği, birçok problemin bittiği bir şehir haline gelecek. Yeni dönemde Salihli'yi uçuracağız, bundan hiçbir endişeniz olmasın. Çünkü 5 yılda neler yaptığımızı gördünüz. Şimdi burada şuna da çok güveniyoruz. Cumhur İttifakı'nın bir parçası Salihli'de, diğer parçası büyükşehir de. Salihli'de Zeki Kayda, Büyükşehir de Cengiz Ergün ve devletinde yönettiği bir Cumhur İttifakında Salihli'nin neler alabileceğini son çeyrekte gösterdik. Bundan sonrasında da Salihli daha fazlasını alacaktır. Biz Salihli'yi bir emekli ve faizci şehrinden çıkarttık. Bundan sonra Salihli'nin önüne kimse geçemeyecek. Salihli bu gelişimini ve değişimine devam edecektir. Salihli'yi biz değiştireceğiz dedik, bizimle değişecek dedik. Söz verdiğimiz gibi Salihli'yi değiştirdik. Bundan sonra Cumhur İttifakının bir adayı olarak, Cumhur İttifakının bir belediye başkanı olarak ta Salihli'yi daha ileri noktalara taşıyacağız." - MANİSA

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