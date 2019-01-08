Son Dakika Haberleri: Salihli'de 10 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

Salihli'de 10 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

17 dakika önce

Salihli Belediye Meclisi 2019 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli'de 10 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak, System.String[]
Salihli Belediye Meclisi 2019 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda OSB ile ilgili bilgiler veren Başkan Kayda, OSB'nin 1. ve 2. etabındaki fabrikaların üretime başlamasıyla birlikte toplam 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

Salihli Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısında 6 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Belediye Meclis Salonunda yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni yılda önemli işlere imza atacaklarını vurgu yaparak, "2019, ilçemizin yılı olacak" dedi. 2019 yılının ilk toplantısını gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirten Başkan Kayda, "Tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. 2019 yılında yeni projelerimiz ile Salihlimize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda denetim komisyonuna MHP'den İrfan Demir, İsa Yıldırım ve Gürol Ersoy, CHP'den Mehmet Çakır ile AK Parti'den Mevli Pehlivan gizli oylama sonucu seçildi. Kırveli Mahallesi 3600 ada 1 parselin konut alanından depolama alanına dönüştürülmesi, Adala Mahallesindeki 672 nolu taşınmazın konut alanından belediye hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği ile Botaş'ın Durasıllı Mahallesi'ndeki talebi de kabul edildi.

Ocak ayı toplantısında OSB ile ilgili bilgiler veren Başkan Kayda, OSB 2. Etapta 24 firmaya yer tahsisi yaptıklarını belirterek, 1. ve 2. Etaptaki fabrikaların üretime başlamasıyla birlikte toplam 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacaklarının müjdesini verdi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:59 Kaynak: İHA

OSB, Zeki Kayda, Salihli, Ekonomi
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