Son Dakika Haberleri: Salihli'de 12 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Salihli'de 12 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

23 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçe genelinde etkili olan fırtına ve aşırı yağış nedeni ile kapanan mahalle yolları, belediye ekiplerinin çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Salihli'de 12 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçe genelinde etkili olan fırtına ve aşırı yağış nedeni ile kapanan mahalle yolları, belediye ekiplerinin çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Salihli'de etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonrası ilçeye bağlı Başlıoğlu, Çaypınar, Şirinyer, Çamurhamamı, Allahdiyen, Bahçecik, Karaağaç, Çelikli, Burhan, Damatlı, Çakaldoğan ve Yağmurlar Mahalleleri ile Kurşunlu Yolunda ağaç devrilmesi ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yollar Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda "Gece boyunca süren yağışlar, yağmur suyu alt yapı çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığı şehir merkezinde hiçbir sıkıntıya yol açmadı. Salihli'mize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:44 Kaynak: İHA

Şirinyer, Manisa, Salihli, Güncel
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