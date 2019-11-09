Son Dakika Haberleri: Salihli'de 200 judocu kemer atladı
Son Dakika Spor Salihli'de 200 judocu kemer atladı

Salihli'de 200 judocu kemer atladı

7 saat önce

Salihli Belediyespor ve 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü'nün judocuları, alt yapıdaki çalışmaları kapsamında Belediye Spor Salonunda kemer sınavında ter döktü.

Salihli'de 200 judocu kemer atladı, System.String[]

Salihli Belediyespor ve 1922 Salihli Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün judocuları, alt yapıdaki çalışmaları kapsamında Belediye Spor Salonunda kemer sınavında ter döktü. Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilen ve gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 200 sporcu katıldı.


Alt yapıdaki çalışmalarını ara vermeden sürdüren Salihli Belediyespor ve 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı, 2019 yılı güz dönemi kemer sınavını gerçekleştirdi. Belediye Spor Salonunda gerçekleştirilen ve gruplar halinde yapılan kemer sınavına yaklaşık 200 sporcu katıldı.


Minik judocular Antrenörler Oktay Ayaz ve Özlem Akın Ayaz'dan oluşan komite tarafından sınava tabi tutulurken, bir üst kemere geçmek için heyecanlı dakikalar yaşadı. Kemer sınavını başarıyla tamamlayan judocular, bir üst kemere yükselmenin sevincini ise antrenörleri ile birlikte kutladı.


Kuşak heyecanı yaşayan tüm sporcuları kutlayan Antrenör Oktay Ayaz, Salihli'de judo alt yapısına her zaman önem verdiklerini söyledi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Salihli, Kemer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti! Süper Lig'in en genç gol atan ismi Emre Demir oldu
Galatasaray'dan 10 Kasım için özel forma Ozan Tufan'dan Ersun Yanal paylaşımı geldi Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Ersun Yanal tartıştı haberlerine yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 19:09:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli'de 200 judocu kemer atladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]