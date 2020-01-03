Salihli'de 2019 yılında bin 282 çift evlendi - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2019 yılında Salihli Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran bin 282 çiftin nikahı kıyıldı. Nikahı kıyılanlar çiftlerden 35'inin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.



2018 yılında bin 187 çiftin nikahının kıyıldığı Salihli Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda 2019 yılı içerisinde 35'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 282 çift nikah masasına oturdu. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'da birçok çiftin nikahını kıyarak, evlilik kurumunu taçlandırdı. Başkan Kayda, nikahlarını kıydıkları çiftlere fincan takımı hediye etti.



Evlendirme Memurları Ebru Gülfidan ve Ulvi Özkartal tarafından kıyılan nikahlardan 30'unun eşlerden sadece birisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken, 5 çiftin her iki tarafının ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.



2018 yılında Evlendirme Dairesine başvuran bin 282 çiftin nikahlarını kıydıklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, özel gün olmasını isteyen çiftlerin nikahlarının ise 14 Şubat Sevgililer Günü ve 09.09.2019 tarihlerinde kıyıldığını belirtti. Evlilik kararı alan tüm çiftlere ömür boyu mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı dileyen Başkan Kayda, 2020 yılının ise ülkemize ve dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - MANİSA