Son Dakika Haberleri: Salihli'de 28 milyonluk yağmur suyu yatırımı sona doğru
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Salihli'de 28 milyonluk yağmur suyu yatırımı sona doğru

1 saat önce

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Salihli'de Belediye Caddesinde tamamlanan yağmur suyu hattı çalışmasını yerinde kontrol etti.

Salihli'de 28 milyonluk yağmur suyu yatırımı sona doğru, System.String[]

Aydınyer, 28 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçirilen 29 kilometrelik hat döşeme çalışmasının sona yaklaştığını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe merkezlerinde yaşanan yağmur suyu sıkıntılarına son vermek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Salihli ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Aydınyer, Belediye Caddesinde tamamlanan yağmur suyu hattı çalışmalarını kontrol ederken, altyapı işi yürüten diğer kurum temsilcileriyle de görüştü. Aydınyer'e ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve MASKİ İlçe Şefi Nilhan Kılınç eşlik etti. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli ilçe merkezindeki hat döşeme işinde yüzde 90 seviyesine gelindi. Hat döşeme çalışmalarının tamamlandığı noktalarda boy ızgara montajları devam ediyor. 28 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen yatırımda toplamda 29 kilometre hat döşenecek.

ALTIYLA ÜSTÜYLE DAHA SAĞLIKLI BİR MANİSA İÇİN

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Yağışlı havaların Manisalılara sorun teşkil etmemesi için il genelinde önemli projeler hayata geçiriyoruz. İlçe merkezlerinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Salihli'deki işimiz planlı bir şekilde ilerliyor. Eskiden Salihli'de yollar adeta göle dönüyordu. Tarif edilemeyecek bir manzara ortaya çıkıyordu. Bu durumu çözüme kavuşturmak için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, göreve geldiğinde hemen proje çalışmalarını başlatmıştı. O günden bugüne kat ettiğimiz yolda artık sona yaklaştık. Çalışmalarımızın tamamlandığı noktalara giderek, doğalgaz gibi diğer altyapı çalışması gerçekleştiren firma yetkilileri ile görüştük. Hemşerilerimizin altıyla üstüyle sağlıklı bir Manisa'da ikamet etmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:04 Kaynak: Bültenler
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