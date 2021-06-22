Salihli'de 4 bin dekar alan dolu yağışından etkilendi - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur, tarım alanlarında zarara neden oldu. Dolu yağışının etkili olduğu tarım arazilerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Salihli'ye gelen Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 6 mahallede 4 bin dekar ekili alında dolu zararı tespit edildiğini söyledi.

Salihli'de dün saat 21.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman doluya dönüşen sağanak yağmur tarım arazilerinde zarara neden oldu. 3 saat süren yağış nedeniyle, kırsal Gökçeköy, Bahçecik, Çapaklı, Taytan, Kırdamları ve Adala mahallelerinde domates, biber, salatalık, karpuz, mısır ekili alanlar ile, erik, kayısı, zeytin bahçeleri ile üzüm bağları dolu yağışından zarar gördü. Bugün, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, bugün doludan zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

6 mahallede ekili alanlar ile bahçeler ve üzüm bağlarının zarar gördüğünü kaydeden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Mahallelerimizde hasar tespit çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Kesin hasarın belirlenebilmesi, tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Üreticilerimizi mağdur etmemek amacıyla gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Ancak, her yıl dolu ya da don gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bunlardan kaçınmak mümkün değil. Ama tedbir almak mümkün. Tarım sigortası ile tüm üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırarak hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almalılar. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afetsiz bir sezon diliyorum" dedi.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise "Bu bölgelerdeki üzüm, zeytin, karpuz, domates, biber, patlıcan, salatalık, mısır, erik ve kayısı bahçeleri dolu ve selden büyük zarar görmüş. Kaymakamımız başkanlığında oluşturulan bir heyetle birlikte aşırı yağış ve dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gören mahallelerimizi ziyaret ederek çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

Tarım alanlarında incelemelerde bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise "Bölgedeki binlerce dekar domates, üzüm, zeytin, mısır ekili alan yüzde 90 oranında ciddi hasar görmüş. Çiftçimimizin maliyetleri ve borçları sürekli artıyor, sattıkları ürün yerinde sayıyor. Bu kadar olumsuzlukların üzerine iklim değişikliğinden kaynaklanan afetlerden ne yapacağını şaşırmış durumda. Salihli afet bölgesi ilan edilmeli, çiftçi borçları ertelenmelidir. Afetten zarar gören çiftçilerimizin zararlarının karşılanması konusunun takipçisi olacağız" diye konuştu.