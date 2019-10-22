Son Dakika Haberleri: Salihli'de 785 kök kenevir ele geçirildi
Son Dakika Güncel Salihli'de 785 kök kenevir ele geçirildi

Salihli'de 785 kök kenevir ele geçirildi

1 saat önce

Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda ekili 785 kök kenevir ele geçirildi.

Salihli'de 785 kök kenevir ele geçirildi, System.String[]

Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda ekili 785 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmada, Şirinyer Mahallesi Çukur Tarla bölgesine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ormanlık alanda ekili 785 kök kenevir ele geçirildi.

Fotokapan görüntüleri üzerinden olayla ilgili olarak Ü.Ş. (33) ile Y.A. (45) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Salihli, Kenevir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:36 Kaynak: AA
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