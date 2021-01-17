Salihli'de balıkçı ağına takılan tepeli pelikanı doğa koruma ekipleri kurtardı - Son Dakika

Salihli'de balıkçı ağına takılan tepeli pelikanı doğa koruma ekipleri kurtardı
17.01.2021 19:39
Manisa'nın Salihli ilçesinde balıkçı ağına takılan bir pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince kurtarıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde balıkçı ağına takılan bir pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince kurtarıldı.
Şefliğe bağlı ekipler, Demirköprü Barajı'nda teleskopla kış ortası su kuşu sayımı yaparken bir tepeli pelikanın balıkçı ağına takıldığını gördü.
Tekneyle bölgeye giden görevliler, ağı keserek tepeli pelikanı alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürdü.
Veteriner hekimin muayenesinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen pelikan, doğal ortamına bırakılacak.
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