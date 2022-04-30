Salihli'de 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması - Son Dakika
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Salihli'de 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması

30.04.2022 12:50
Salihli'de 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmelerini temin etmek ve trafik ortamında güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla trafik uygulaması yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmelerini temin etmek ve trafik ortamında güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla trafik uygulaması yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Ceylan ile birlikte denetimleri yerinde inceleyen Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, sürücülerden huzur içinde sevdiklerine ulaşabilmeleri için trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmalarının önemine işaret etti. Kaymakam Sağlam "Kemerinizi takmadan yola çıkmayınız. Bayramınız kemerli olsun" dedi.

Ankara- İzmir E96 karayolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünce gerçekleştirilen uygulamaya Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Ceylan ile emniyet ve jandarma trafik personeli katıldı. - MANİSA

Salihli'de 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Salihli'de 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Salihli'de 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Salihli'de 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması
Salihli'de 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması

YORUMLAR
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Hisarcık, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Salihli'de 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salihli'de 'Bayramınız kemerli olsun' uygulaması - Son Dakika
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