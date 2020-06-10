Salihli'de belediye meclis salonu dezenfekte edildi - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 2 aylık aranın ardından Salihli Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını yarın gerçekleştirecek. Toplantı öncesi Salihli Belediyesi ekipleri meclis salonunu baştan aşağı dezenfekte ederek meclis üyelerinin toplantıda, sosyal mesafe kurallarına göre oturmalarını sağlamak için masa düzenlemelerini kurallara uygun hale getirdi.



Normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Salihli Belediye Meclisi ilk olağan toplantısının 11 Haziran Perşembe günü saat 21.00'da yapılacağını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "2 aylık aradan sonra ilk meclis toplantımızı yapacağız. Meclis toplantısı öncesinde gerekli tüm önlemleri aldık. Korona tedbirleri kapsamında ekiplerimiz Belediye Meclis Salonumuzun dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirerek hijyenik hale getirdi. Toplantı salonu, sosyal mesafe kurallarına göre oturumu sağlamak için düzenlendi" dedi.



Meclis 14 gündemi görüşecek



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirilecek olan meclis haziran ayı toplantısında 14 gündem maddesini görüşüp karara bağlayacak.



Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayacak olan toplantıda ilk olarak Belediye Encümen, Plan Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu, Eğitim Kültür Sosyal İşler Gençlik ve Spor Komisyonu, Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu üye seçimi yapılacak. Toplantıda ayrıca ilçede bulunan pazar yerlerinin işgaliye ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili komisyon raporları, Caferbey Mahallesi 3297 - 3298 adalar ve 3746 ada 66-67-135 parsellerin imar planı değişikliği ile ilgili komisyon raporu görüşülürken, 2019 yılı Denetim Raporu meclise sunulacak. Belediyenin 2019 yılı kesin hesabı ve 2019 yılı faaliyet raporunun görüşüleceği toplantı korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle satış - ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin görüşülmesiyle son bulacak. - MANİSA