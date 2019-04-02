Salihli'de Belediye Meclis Üyeleri Belli Oldu

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni belediye meclis üyeleri de belli oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni belediye meclis üyeleri de belli oldu. 31 meclis üyesinden 4'ünün kadın olduğu Salihli Belediye Meclisinde Cumhur İttifakının 17, Millet İttifakının ise 14 üyesi bulunuyor.



Salihli Belediye Meclisi'nin kontenjan dahil 31 belediye meclis üyesinden 17'sini AK Parti ve MHP ittifakından oluşan Cumhur İttifakı alırken, 14 meclis üyesini ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı aldı.



Cumhur İttifakı meclis üyeleri şöyle oluştu: "Hüseyin Yılmaz, Çağlan Ertuğrul, İskender Artemel (kontenjan), Yücel Kaşıkçı, Mehmet Uyğun, Ahmet Yılmaz, İsa Uysal, Fatma Ünlü, Basri Ersoy, Pınar Kaplan, İsa Yıldırım, Yunus Candan, Fethi Söğüt, İrfan Demir, Adnan Karataş, Metin Durmaz ve Esra Gündoğdu."



Millet İttifakının meclis üyeleri ise şöyle oluştu: "Ulvi Murat Tunca, Koray Kaplan, Ufuk Erdöl, Yavuz Özdem, Ozan Taşdelen, Tamer Aluş, Serdar Özkahraman, Tayyar Ünsal, Hasan Yalabık, Reşide Sağlam, Abidin Alpaslan, Ahmet Kavak, Abdülbaki Kalkan ve Denizhan Yıldız."



Öte yandan yeni mecliste Cumhur İttifakından Fatma Ünlü, Pınar Kaplan ve Esra Gündoğdu, Millet İttifakından Reşide Sağlam olmak üzere toplam 4 kadın meclis üyesi görev yapacak. - MANİSA

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