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Salihli'de bisikletçiler dernek kurdu

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde bisiklet kültürünün ve yaygınlaştırılması amacıyla Bisspor Bisiklet Kulübü Derneği kuruldu.

Salihli'de bisikletçiler dernek kurdu, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde bisiklet kültürünün ve yaygınlaştırılması amacıyla Bisspor Bisiklet Kulübü Derneği kuruldu. Dernek üyeleri düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.


Salihli'de bisiklete gönül veren ve sporcu yetiştirmek amacıyla Bisspor Bisiklet Spor Kulübü Derneği kuruldu. Dernek kahvaltıda bir araya gelip, derneğin başkan ve yönetim kurulunu belirleyip, görev dağılımı yaptı. Gökhan Şanal başkanlığındaki Bisspor Bisiklet Kulübü Derneğinde başkan yardımcılığına İsmail Hakkı Aslan, sayman Ali Kurtuluş, sekreter Selgin Uçar seçilirken, yönetim kurulunda ise Gül Çiftçi, Akın Girgin, Emre Gencer, Nurullah Akyıldız, Bahri Özel ve kemal Polat yer aldı. Bisspor Bisiklet Kulübü Derneğinin Salihli merkezli kurulduğunu belirten Başkan Gökhan Şanal, "Derneğimiz bisiklete ve bisiklet sporuna gönül vermiş toplumun her kesiminden insanların bir araya gelerek oluşturduğu ulusal bir kulüptür. Bu amaçla öncelikle ilçemizde ve süreç içerisinde ulusal yapılanmasını da tamamlayarak bisiklet kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması bisiklete olan ilginin ve farkındalığının artırılması, ulaşımda bisiklet kullanımının özendirilmesi, bisiklet sporunun desteklenmesi ve gelişmesine katkı sağlamak, amacıyla, gezi, tur, festival, şenlik, yarış, eğitim, konferans, panel gibi etkinlikler düzenleyerek bölgemizde ve Türkiye'de bisiklet sporuna ve bisiklete olan ilgiyi artırmak amaçlı kurulmuştur" dedi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:53 Kaynak: İHA
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