Salihli'de çam ağacı, apartmanın üzerine devrildi - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kökünden çürüdüğü belirtilen çam ağacı, 5 katlı apartmanın üzerine yıkıldı.

Mithatpaşa Caddesi'nde kaldırımda bulunan çam ağacı, gürültüyle devrildi.

Haber verilmesi ile olay yerine gelen Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri caddeyi, araç ve yaya trafiğine kapattı.

Devrilen ağaç, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından buradan kaldırıldı. Ağacın, çürüdüğü için devrildiği kaydedildi.