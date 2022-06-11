Salihli'de çekirgeyle mücadele için 250 kınalı keklik doğaya salındı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çekirgelerle biyolojik mücadele projesi kapsamında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 250 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün finanse ettiği 'Manisa'da Çekirge Zararına Karşı Biyolojik Mücadele Projesi' kapsamında Salihli'de 250 adet kınalı keklik doğaya salındı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Sahadaki tespitlerin sonucunda meydana gelebilecek çekirge zararının önlenmesi için biyolojik mücadele yöntemlerinden biri olan doğaya keklik salınmasına karar verilmiştir. Meralarda kertenkele, yılan, çekirge, kuş ve pek çok türden böceklere sıkça rastlanmaktadır. Yaylalarda bulunan meralarda, çekirge yumurta bırakma alanları da bulunmaktadır. Bu bölgeler yoğun bir ekolojik çeşitliliğe sahiptir. Çekirge popülasyonunun artması serbestçe gezerek otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara, yılkı atlarına, kertenkele, yılan ve böcek gibi canlılara zarar verebilecektir. Bu nedenle kimyasal mücadeleden ziyade, keklik gibi çekirgenin doğal düşmanlarının salınımı ile yapılacak olan biyolojik mücadelenin daha faydalı olacağı kanaatine varılmıştır" dedi.Keklikleri doğaya bırakan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise "Kınalı keklikleri yaban hayatının çeşitlendirilmesi ve korunması amacıyla doğaya salıyoruz. Doğal dengenin korunmasına katkı sağlayan keklikler, aynı zamanda doğada zararlı böcekleri ve keneleri yemelerinden dolayı zirai mücadeleye katkı sağlamaktalar. Ülkemizin önemli değerleri arasında yer alan yaban hayatını korumak hepimizin ortak görevidir" diye konuştu.