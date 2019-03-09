Son Dakika Haberleri: Salihli'de CHP Seçim Minibüsü ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Salihli'de CHP Seçim Minibüsü ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

28 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, CHP'nin seçim minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Salihli'de CHP Seçim Minibüsü ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, CHP'nin seçim minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Durasıllı Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. (28) yönetimindeki 45 AAG 462 kamyonet ile M.T. (23) yönetimindeki 45 LF 006 plakalı, CHP'nin seçim minibüsü çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile CHP'nin parti aracında bulunan, yaşları 18 ila 29 arasındaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:29 Kaynak: DHA

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