SALİHLİ'DE ÇIKAN ORMAN YANGININDA 10 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü. Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Cephanelik Mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz, 15 yer ekibi, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yangın nedeniyle 10 dönümlük bir alan zarar gördü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı ve çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.