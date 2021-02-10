Salihli'de DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Salihli'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

Salihli'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

10.02.2021 21:42

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Filistin uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Filistin uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla takibe alınan Filistin uyruklu bir kişinin, Zafer Mahallesi'nde olduğunu tespit eden İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin terör örgütü adına herhangi bir eylemde yer alıp almadığı araştırılırken, Kayseri'de yaşadığı evde de arama yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Jandarma, Salihli, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salihli'de DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:45 Depremlerden etkilenen illerdeki öğretmenlere tayin hakkı
21:42 Depremlerden etkilenen öğretmenlere iller arası tayin hakkı! Başvuru tarihleri 5-17 Temmuz arası
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek
21:27 Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli yatırımlara imza atmak üzere BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirecek
21:10 Bangladeş'te petrol tankerinde patlama: 11 ölü
21:08 Bangladeş'te petrol tankerinde patlama! Alevler kontrol altına alınamıyor
20:56 Elon Musk'ın Twitter'da görüntüleme sınırı koymasının sebebi Google'a ödeme yapmaması mı?
20:52 Twitter'daki kargaşayla ilgili dikkat çeken iddia: Elon Musk, Google'a ödeme yapmayınca tweetleri sınırlandırmış
20:49 Fenerbahçe, Umut Nayir ile anlaştı
20:45 Fenerbahçe, Umut Nayır ile anlaştı! Milli oyuncuyla imza an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 22:45:34. #1.13#
SON DAKİKA: Salihli'de DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement