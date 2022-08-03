Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

03.08.2022 15:34
Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Salihli'de durdurulan bir araçta metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Salihli'de durdurulan bir araçta metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 48,96 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Salihli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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