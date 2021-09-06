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Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı - Son Dakika

Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı

06.09.2021 12:34
Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı, System.String[]

Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü ile 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali etkinlikleri kapsamında pop müziğin sevilen sanatçısı Ece Seçkin, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Salihlililerin kurtuluş coşkusuna ortak oldu.

Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü ile 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali etkinlikleri kapsamında pop müziğin sevilen sanatçısı Ece Seçkin, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Salihlililerin kurtuluş coşkusuna ortak oldu.

Gümüşçayı'nda gerçekleşen konsere başta gençler olmak üzere binlerce Salihlili yoğun ilgi gösterdi. 5 Eylül Kurtuluş Gününde sahneye ilk olarak Salihli'nin genç yeteneği Eto Aslan çıktı. Genç şarkıcı, söylediği şarkılarla hayranlarını doyasıya eğlendirdi. Konserin ikinci bölümünde Ece Seçkin sahne aldı. Genç hayranları, yaklaşık 2 saat süren konser boyunca Ece Seçkin'in seslendirdiği bütün şarkılara hep birlikte eşlik etti. Sahne ışıklarıyla birlikte adeta görsel şölen havasında geçen konserde, genç şarkıcı sevilen şarkıları seslendirirken, alanı dolduran gençler de festival coşkusunu doyasıya yaşadı. 5 Eylül'de Salihli'de olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Ece Seçkin, kendisini genç hayranları ve Salihlililer ile buluşturan Belediye Başkanı Zeki Kayda ile şenlik komitesine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'nin kurtuluş coşkusuna ortak olan Ece Seçkin'e teşekkür ederek plaket takdim etti ve birlikte sahnede pasta kesti.

Tüm Salihli halkının düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılını kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Tam 99 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Salihli'nin vatansever insanlarının mücadelesiyle, ilçemizde 2 yıl kalan Yunan işgal güçlerini Salihli'nin sokaklarını dar ederek kovaladılar. Bu günlerimiz için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Bizim görevimiz ise sizlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, Atatürk'ün yolunda yürümek, vatanını, milletini ve bayrağını çok sevmek ve bu ülkeye sahip çıkmaktır. Biz Türk gençliğine güveniyoruz. Kurtuluş günümüz kutlu olsun" diye konuştu. - MANİSA

Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı
Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı
Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı
Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı
Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı
Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı
Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı

Mustafa Kemal Atatürk, Ece Seçkin, Salihli, Tarım, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Salihli'de Ece Seçkin rüzgarı - Son Dakika Magazin


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