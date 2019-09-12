Salıhli'de egzoz denetimi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tepkilere neden olan yüksek ses çıkaran egzoz takılı araçlara yönelik polis ekiplerince denetim yapıldı. Sürücülere ceza kesilirken, araçlara takılan standart dışı egzozlar ise sökülüp, emniyetin bahçesinde sergilendi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, yüksek ses çıkararak gürültü kirliliğine sebep olan egzoz takılı araçlara yönelik olarak ilçe genelinde denetimlerini arttırdı. Hafta başından itibaren gerçekleştirilen denetimlerde; standart dışı egzoz, diğer sürücülerin görüş mesafelerini bozan çakar ve led lamba taktıran araçların sürücülerine yasal işlem yapıldı. Araçlar, trafikten men edildi. Araçların üzerine takılan standart dışı egzozlar ve ışık sistemleri söküldü. Sökülen egzozlar, emniyetin bahçesinde sergilendi.

Trafik Tescil Büro Amiri Mustafa İpek ve ekiplerine teşekkür eden Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, vatandaşların bu tür egzoz takılı olan araçları polise bildirmelerini istedi. Trafik kurallarına uymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı.