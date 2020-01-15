Salihli'de fidan dikme etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Salihli'de fidan dikme etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde "Bir Fidan Bin Nefes" projesi kapsamında öğrenciler tarafından 50 zeytin fidanı toprakla buluştu.

Salihli'de fidan dikme etkinliği düzenlendi, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde "Bir Fidan Bin Nefes" projesi kapsamında öğrenciler tarafından 50 zeytin fidanı toprakla buluştu.


Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Bir Fidan Bin Nefes" adı altında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi Hasan Karakaya Erkek Öğrenci Pansiyonu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamda 50 zeytin fidanı toprakla buluştu.


Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Demirtaş, "Peygamber Efendimizin, 'Kıyamet kopsa bile, o zaman elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin' sözünü rehber edinerek gerçekleştirdiğimiz fidan dikme etkinliğinde 50 adet zeytin fidanını toprakla buluşturduk" dedi.


Fidan dikme etkinliğine Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Demirtaş, Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilcisi Yıldırım Özkan, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
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