Salihli'de galibiyet serisi 3'e çıktı

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Denizli'de muhteşem bir performans ortaya koyarak Pamukkale Belediyespor'u 3-1 yenip ligde üçüncü galibiyetini aldı. Grupta oynadığı ilk iki maçını da kazanan Salihli'nin Sultanları, Denizi deplasmanında galibiyet serisini sürdürerek ligde 9 puana ulaştı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. grupta Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor, gruptaki üçüncü maçında Denizli deplasmanında Pamukkale Belediyespor ile karşılaştı. Hasan Güngör Spor Salonunda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen ilk seti 24-26 ve ikinci seti de 9-25 kazanan Salihli'nin Sultanları, maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-18 kazanan Pamukkale Belediyespor durumu 1-2 yaptı. Mücadeleyi bırakmayan Salihli'nin Sultanları, müthiş bir oyun sergileyerek dördüncü seti 18-25 alarak maçı 3-1 kazandı. Salihli Belediyespor, aldığı bu galibiyetle grupta 9 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta Pazar günü saat 14.00'te evinde TFL Altekma ile karşılaşacak.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Denizli'de oynadığı maçı da kazanarak ligde üçüncü galibiyetini alan Salihli Belediyespor'un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi. - MANİSA