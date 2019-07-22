Salihli'de hükümlüler sezonun ilk karpuzunun hasadını yaptı

MANİSA Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nde yerli tohumla üretim seferberliği kapsamında üretilen karpuzlar hasat edilip, Türkiye genelindeki 200'e yakın cezaevine gönderildi.Birçok sebzenin üretimi yapılan Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü yerleşkesindeki 15 dekar alanda, 'Cihan F1' tipi karpuz yetiştirildi. Hükümlülerce yetiştirilen karpuzların hasadı yapıldı. Hasat edilen karpuzlar Türkiye genelindeki 200'e yakın cezaevine gönderildi. Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Erkan Keskin, Salihli'deki ilk karpuz hasadını kendilerinin yaptığını söyledi. Kurumun, birçok tarımsal ürünün üretiminde çok önemli bir konuma geldiğine dikkati çeken Keskin, şöyle konuştu:"Ceza infaz kurumumuzda işyurdu faaliyetleri kapsamında toplam 139 hükümlümüz sigortalı olarak çalışmakta. Çünkü işyurdu olarak tarımsal faaliyetlerimiz çok yoğun. Burada yetiştirilen birçok ürünümüz 200'e yakın ceza infaz kurumuna gönderiliyor, kurumumuz yerleşkesinde bulunan alanda ve Salihli Adliyesi'nde bulunan reyonlarda halkımıza satışı yapılıyor. İşyurtları olarak sadece zirai ürünler üretmiyoruz. Eski açık ceza infaz kurumumuzun bulunduğu alanda yine hükümlülerimizin de katkıları ile haşhaş ve susam ezmesinden tahin, pekmez, soğuk sıkım yağa kadar ve mantar üretimi dahil birçok alanda üretimlerimiz var."Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ali Ömür Bereketli de daha önce kuruma tahsisli alanda yerli tohumla arpa üretimi yaptıklarını hatırlatarak, "Şimdi ise yine yerli tohumla karpuz üretimi yapıyoruz. Yerleşkemizde bulunan alanımızda 'Cihan F1' cinsi karpuz üretimi yaptık. Bu karpuzumuz da bölgemizde hasat edilen ilk karpuz oldu. Yani 2019 yılının ilk karpuzu işyurdumuzda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl 160 ton karpuz hasadı gerçekleştirmiştik. Bu yılki üretim hedefimiz 200 ton" diye konuştu.'DOMATESTE DE YÜKSEK BİR HEDEFİMİZ VAR'Karpuzun yanı sıra 2 dekarlık alanda domates hasadına devam ettiklerini belirten Bereketli, "Domateste de yüksek bir hedefimiz var. Çift hasat yapıp 50 ton domates almayı umuyoruz. Bu domateslerimizi de yine Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan cezaevlerine göndereceğiz. Bu sene hasadına başlayacağımız diğer ürünlerden bazıları ise biber, patlıcan ve salatalık olacak" diye konuştu.