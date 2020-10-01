Salihli'de iş yerinde yangın paniği - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kahvehanede çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Atatürk Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan Eski Peynirciler Pasajı içindeki kahvehanede çıktı. Fahrettin Barın'a ait kahvehanede çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 23:18 - Kaynak: DHA
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