Salihli'de jandarmadan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki bölgelerde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.



Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında kırsal bölgelerdeki sorumluluk alanlarında halka 'evde kal' çağrısı yaptı. Araçlarındaki megafonla anons geçen jandarma ekipleri "Kıymetli Salihliler. Korona virüs salgının bize bulaşmasını ve bizden de başkalarına bulaşarak hızlıca yayılmasını önlemenin en iyi yolu zorunlu olmadıkça evden çıkmamaktır. Milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri geride bırakıp, sağlıklı günlere kavuşana kadar lütfen evde kalalım" diye seslendi.



Öte yandan Salihli ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye ekipleri de ilçe merkezinde cadde cadde, sokak sokak gezerek vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu. - MANİSA