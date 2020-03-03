Salihli'de kaçak kazıya 3 gözaltı - Son Dakika
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Salihli'de kaçak kazıya 3 gözaltı

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, birinci derece SİT alanında, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Salihli'de kaçak kazıya 3 gözaltı, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, birinci derece SİT alanında, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bulduğu lahit, Manisa Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından kepçe yardımıyla topraktan çıkartılıp, muhafaza altına alındı.Salihli'nin kırsal Mersindere Mahallesi Kale mevkisinde, dün saat 13.00 sıralarında, devriye görevi yapan jandarma ekibi, birinci derece SİT alanı olan bölgede kaçak tarihi eser kazısı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine gerekli çevre güvenliğini alan jandarma, harekete geçip kaçak kazı yapan T.G. (26), D.N. (28) ve İ.A.'yı (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandıkları 2 kürek, 1 kazma, 2 bakır çubuk ve 4 muma el koydu. Durum Manisa müze Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Müze Müdürlüğü yetkilileri, şüphelilerin bulduğu mermer lahiti kepçe yardımıyla toprak altından çıkarıp, muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:21 Kaynak: DHA
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