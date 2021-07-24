Salihli'de kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 4 gözaltı - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 1'inci derece SİT alanı olan bölgede tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timi ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Salihli'ye bağlı Şirinyer Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Kısıkdere mevkiindeki ormanlık alan içerisine operasyon düzenledi. 1'inci derece SİT alanı alan bölgede kaçak tarihi eser kazısı yapan H.D. (31), Ş.A. (28), K.A. (21) ve H.D. (28) suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 1 el dedektörü, 1 adet 2.5 kW'lık jeneratör, 1 adet hilti ve yedek ucuna el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.