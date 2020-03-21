Salihli'de kamyonet devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Salihli'de kamyonet devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Salihli'de kamyonet devrildi: 4 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet devrildi, kazada 4 kişi yaralandı.

Salihli'de kamyonet devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet devrildi, kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Salihli- Köprübaşı Yolu Taytan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Köprübaşı yönüne gitmekte olan E.F.(48) yönetimindeki 43 KZ 470 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan K.F.(22), Ü.F.(40) ve A.F.(23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:27 Kaynak: İHA

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