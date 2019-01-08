Son Dakika Haberleri: Salihli'de Kar Mücadelesi

Salihli'de Kar Mücadelesi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı karla mücadele ekipleri, Salihli ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Salihli'de Kar Mücadelesi, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı karla mücadele ekipleri, Salihli ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. 7/24 görev başında olan ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara da anında müdahale ediyor.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının Manisa'da hayatı olumsuz etkilememesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda Salihli ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgelere hızla müdahale eden Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Salihli ilçemizde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için teyakkuz halindeyiz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:43 Kaynak: İHA

Manisa, Salihli, Güncel
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