Salihli'de Karate Rüzgarı Esti

Geleceğin karatecilerinin yetiştirilmesi amacıyla Türkiye Karate Federasyonu tarafından kurulan Lidya Sardes İller Arası Ege Karate Ligi'nin ilk ayağı Manisa'nın Salihli ilçesinde yapıldı.

Geleceğin karatecilerinin yetiştirilmesi amacıyla Türkiye Karate Federasyonu tarafından kurulan Lidya Sardes İller Arası Ege Karate Ligi'nin ilk ayağı Manisa'nın Salihli ilçesinde yapıldı. İki gün devam eden turnuva birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu.



Karate sporunun daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla kurulan İller Arası Ege Karate Ligi'nin ilk ayağı Salihli Belediye Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Uşak, Muğla ve Aydın illerinde de yapılacak olan turnuvanın ilk ayağına 12 ilden 48 kulüp ve yaklaşık 800 sporcu katıldı. Ege Karate Ligi Lidya Sardes Etabında mücadele eden sporculara katılım belgesi ve madalya verildi. Sporcuların madalyalarını ise Kaymakam Levent Kılıç ve Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra Türkiye Karate Federasyonu Uşak İl Temsilcisi Dinçer Güngör, Muğla İl Temsilcisi Mustafa Kıvrak ve Karate Milli Takımı Antrenörü Bilal Gültekin tarafından verildi.



Öte yandan dört ayaklı İller arası Ege Karate Ligi'nde ilk 4'e kalan sporcuların İstanbul ve Trabzon liglerinin katıldığı Karate Biz'de finale çıkacağı öğrenildi. - MANİSA

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