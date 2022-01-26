Üye Girişi
Salihli'de KGYS kameralarıyla denetim başladı - Son Dakika

Salihli'de KGYS kameralarıyla denetim başladı

26.01.2022 15:57
Salihli'de KGYS kameralarıyla denetim başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, trafik kurallarının ihlalleri Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile denetlenmeye başlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, trafik kurallarının ihlalleri Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile denetlenmeye başlandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki trafik ihlallerini en aza indirmek, yaralamalı ve ölümlü kazaların önüne geçmek ve aynı zamanda kural ihlallerini engellemek adına ilçenin birçok noktasında bulunan KGYS kamerayla trafik denetimi gerçekleştiriliyor. KGYS kameralarıyla yapılan denetimlerde emniyet kemeri, cep telefonu, yaya önceliği kural ihlallerinin yanı sıra engelli araç park yerleri ile engelli rampalarına hatalı park ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Keskiner kavşağı başta olmak üzere Kurudere, Atatürk, Menderes, Avar, Belediye, Şüheda, Site ve Park caddesi ile muhtelif yerlerde bulunan birçok kameralar üzerinden günün değişik saatlerinde trafiği kontrol etmeye başladıklarını söyledi. Bu uygulamanın amacının ise Emniyet Müdürü Doğan "Algılanan yakalanma riski duygusunu artırarak üzücü sonuçlara neden olan trafik kazalarının önüne geçebilmektir. Sürücülerden beklentimiz ise trafik kurallarına uymalarıdır" dedi. - MANİSA

Salihli'de KGYS kameralarıyla denetim başladı
Salihli'de KGYS kameralarıyla denetim başladı

YORUMLAR
500

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Hisarcık, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Salihli'de KGYS kameralarıyla denetim başladı - Son Dakika


Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
Ebru Şallı'nın zor anları! Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı Ebru Şallı'nın zor anları! Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı         
15:18
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09
Can havliyle uykusundan uyandı yüzü tanınmaz hale geldi! O maddeyi yüzüne kız kardeşi dökmüş! Can havliyle uykusundan uyandı yüzü tanınmaz hale geldi! O maddeyi yüzüne kız kardeşi dökmüş!         
14:34
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti! Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti!         
08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55

Son Dakika Haberleri
15:53 İBB'den kar yarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor
15:26 Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Ordu'da boy veren vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
15:25 Zafer Trendyol çalışanlarının: Yüzde 11'lik zam, yüzde 38,8'e yükseldi!
15:18 Ebru Şallı'nın zor anları! Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
15:14 Araştırmalar ortaya koydu! Cinsel ilişki esnasında ölüm yalnızca orta yaş erkeklerle sınırlı kalmıyor!
15:11 İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!
15:08 Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor
14:47 Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! Sayı 6'ya çıktı! Vaka artışı durdurulamıyor
14:36 Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış
14:36 Vitor Pereira, İngiltere'yi karıştırdı! Ayaklanan taraftarlar stat duvarına yazılar yazdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 16:05:48. #1.12#
SON DAKİKA: Salihli'de KGYS kameralarıyla denetim başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement