Salihli'de KGYS kameralarıyla denetim başladı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde, trafik kurallarının ihlalleri Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile denetlenmeye başlandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki trafik ihlallerini en aza indirmek, yaralamalı ve ölümlü kazaların önüne geçmek ve aynı zamanda kural ihlallerini engellemek adına ilçenin birçok noktasında bulunan KGYS kamerayla trafik denetimi gerçekleştiriliyor. KGYS kameralarıyla yapılan denetimlerde emniyet kemeri, cep telefonu, yaya önceliği kural ihlallerinin yanı sıra engelli araç park yerleri ile engelli rampalarına hatalı park ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Keskiner kavşağı başta olmak üzere Kurudere, Atatürk, Menderes, Avar, Belediye, Şüheda, Site ve Park caddesi ile muhtelif yerlerde bulunan birçok kameralar üzerinden günün değişik saatlerinde trafiği kontrol etmeye başladıklarını söyledi. Bu uygulamanın amacının ise Emniyet Müdürü Doğan "Algılanan yakalanma riski duygusunu artırarak üzücü sonuçlara neden olan trafik kazalarının önüne geçebilmektir. Sürücülerden beklentimiz ise trafik kurallarına uymalarıdır" dedi. - MANİSA