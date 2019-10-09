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Salihli'de Kıbrıs gazisine son görev

27 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve bugün hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Musa Malçuk düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Salihli'de Kıbrıs gazisine son görev, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve bugün hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Musa Malçuk düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesi üyesi 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Musa Malçuk, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düştü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Malçuk için Salihli'nin Adala Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Malçuk, Adala Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenaze törenine Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ve gaziler ile Malçuk'un yakınları katıldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:01 Kaynak: İHA
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