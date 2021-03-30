Salihli'de 'Kırmızı çizgi' çekildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı kırmızı çizgi uygulamasına Manisa'nın Salihli ilçesi de katıldı.

Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. Salihli'de belirlenen yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyandı.

Böylece sürücülere 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' mesajı verilecek. Yaya geçitlerindeki 'kırmızı çizgi' uygulaması ile birlikte trafik denetimleri de artırılacak.

Kızılelma Meydanı'nda yapılan 'Kırmızı Çizgi' uygulamasına Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Orçun Abalı katıldı.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, "İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce uygulamaya konulan 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Yaya öncelikli trafik yılı', 'Trafikte yaya önceliği', 'Hepimiz yaya geçitlerindeyiz', 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' uygulamaları ile farkındalık oluşturularak trafikte yaya önceliği uygulamaya konulmuştu. Bizler devletin tüm kurumları olarak farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak, bugün de yaya güvenliğini sağlamak üzere 'Trafikte kırmızı çizgimiz' adlı uygulama yapıyoruz. Amacımız bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturarak, yayaların can güvenliklerini sağlamak, sürücülerin bu kurallara uymalarını sağlamak." dedi.

Program kapsamında sürücülere öncelik hayatın öncelik yayanın adlı broşür ve kırmızı düdük dağıtıldı. - MANİSA