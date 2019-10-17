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Salihli'de kırsal turizm çalışmaları

35 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen panelde, ülkede örneklerine son zamanlarda sıkça rastlanan kırsal turizm konusunda Salihli, Kula ve yakın çevresinde neler yapılabileceği konusunda Kırsal Turizm Derneği tarafından bilgilendirme yapıldı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen panelde, ülkede örneklerine son zamanlarda sıkça rastlanan kırsal turizm konusunda Salihli, Kula ve yakın çevresinde neler yapılabileceği konusunda Kırsal Turizm Derneği tarafından bilgilendirme yapıldı.


"Salihli Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm" konulu panel, ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Panelde konuşan Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim Zurnacı, bu turizm türünün yaygınlaştırılması için yapılması gerekenleri anlattı. Kırsal turizmin, uygulandığı yerlerin kalkınması konusunda iyi bir model olduğunu vurgulayan Zurnacı, kalkınmanın ancak yerel halkın katılımıyla ve aşağıdan yukarıya bir modelle mümkün olabileceği belirtti.


Ege Üniversite Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Baykal, kırsal turizm konusu üzerinde 30 yıldır araştırma yaptığını belirterek, bu modelin son yıllarda giderek yükselen bir değer haline geldiğini kaydetti. Tatillerini köylerde ve kırsalda geçirmek isteyenlerin sayısının her geçen yıl arttığına vurgu yapan Prof. Baykal, kırsal turizmde kadının başrolde olduğunu belirterek, "Yerel organizasyonlar, yayla şenlikleri, festivaller çok talep görüyor. Yörenin yemeklerini sunmak çok önemli. Bu alanda kadınlar hep ön planda. Onlara büyük görev düşüyor" dedi.


"Jeopark iyi bir model"


Salihli'de jeoturizmin geliştirilebilecek bir alan olduğunu belirten Prof. Baykal, "Kula ile birlikte oluşturulan Kula-Salihli Jeopark'ı çok iyi bir model. Kalkınmada yakın köylerin veya ilçelerin ortak hareket etmesi başarılı sonuçlar verir. Bu modelleri Avrupa'da da görüyoruz" şeklinde konuştu.


Kula Belediyesi Proje Koordinatörü Sait Bozer de Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı olan Kula-Salihli Jeoparkı'nın kuruluş öyküsünü anlattı. Projeye Salihli'nin bu yılın Ocak ayında dahil edildiğini belirten Bozer, "Kula ve Salihli'nin ortak hareket etmesinden başarılı sonuçlar alınacağına inanıyoruz. Özellikle konaklama konusunda Salihli'den destek alacağız" dedi.


Kırsal kalkınmanın iyi bir model olduğunu belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ise panel sonunda yaptığı değerlendirme konuşmasında, kırsal turizmi desteklediklerini ifade ederek, "Tarihi ve turistik güzelliklerimiz var. Ama bunları bir türlü ticarete entegre edemiyoruz. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.


Panele Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli ve Kula Belediyeleri temsilcileri, turizm tesisi işletmecileri, mahalle muhtarları, Salihli Kadın Kooperatifi yetkilileri ile davetliler katıldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:09 Kaynak: İHA
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