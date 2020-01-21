Salihli'de komiser yardımcıları göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salihli'de komiser yardımcıları göreve başladı - Son Dakika

Salihli'de komiser yardımcıları göreve başladı

7 saat önce

Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 4 komiser yardımcısı göreve başladı.

Salihli'de komiser yardımcıları göreve başladı, System.String[]

Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 4 komiser yardımcısı göreve başladı.


Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan 1 kadın 4 yeni komiser yardımcısı göreve başladı.


Yeni atanan komiser yardımcılarından Esma Galatalı, devriye ekipler büro amirliği, Onur Öztürk, Ufuk Koyun ve Cevat Karakuş'un ise Polis Merkezi'nde görev yapacağı öğrenildi.


Salihli halkına daha sağlıklı ve verimli hizmet verilmesi adına personel sayısında iyileştirmeler yapıldığını belirten Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, bu kapsamda 4 yeni komiser yardımcısının göreve başladığını söyledi.


Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına ilçe emniyet müdürlüğü olarak çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirtti. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı!
Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:10:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Salihli'de komiser yardımcıları göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]