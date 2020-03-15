Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını - Son Dakika

Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Kızılay'a ait bir arazide köpek dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Kızılay'a ait bir arazide köpek dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Köpek dövüşünü izlemeye gelen 30 kişiye toplam 5 bin 610 lira idari para cezası kesildi.

Köpek dövüştürüldüğü ihbarını alan Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Salihli'nin Yenipazar Mahallesinde Kızılay'a ait araziye baskın düzenlendi. Operasyonda 5'i kangal olan köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen B.Y (19), Ş.M.Ç (19) ve T.A (48) yakalandı. Köpek dövüştürdüğü tespit edilen 3 şüpheli hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 11. Maddesi kapsamında 21 bin 490 TL para cezası, köpek dövüşünü seyretmeye gelen 30 kişiye de Kabahatler Kanunu kapsamımnda toplam 5 bin 610 TL idari para cezası uygulandı.Dövüştürülen 5 Kangal cinsi köpek ise Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Bu arada jandarma ekiplerinin köpek dövüştürülen alana yapılan baskın, drone ile havadan da görüntülendi.


Jandarma, Kızılay, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu

Son Dakika Haberleri
04:04 ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor
03:56 Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Macron'un partisi
03:22 Guatemala'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
03:18 Aden'de BAE'ye bağlı hapisanelerde tutulan Yemenliler açlık grevine başladı
03:12 Arjantin ve Şili'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2 hafta ara

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 04:55:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]