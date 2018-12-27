Son Dakika Haberleri: Salihli'de Köprülü Kavşağa Asfalt Atılıyor

Salihli'de Köprülü Kavşağa Asfalt Atılıyor

1 saat önce

MANİSA Büyükşehir Belediyesi tarafından E96 İzmir-Ankara karayolu üzerine yapılan köprülü kavşakta sıcak asfalt çalışmaları start aldı.

Salihli'de Köprülü Kavşağa Asfalt Atılıyor, System.String[]

MANİSA Büyükşehir Belediyesi tarafından E96 İzmir- Ankara karayolu üzerine yapılan köprülü kavşakta sıcak asfalt çalışmaları start aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli'de maddi hasarlı ve ölümlü kazaları ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra şehir içi ve şehirlerarası trafiği birbirinden ayırmak için hayata geçirdikleri projenin hayırlı olmasını dilerken; köprünün üst kısmının yakın zamanda ulaşıma açılacağını da müjdeledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli ilçesinde ölümlü ve maddi hasarlı kazaların yaşandığı noktada çalışmaları başlatılan Köprülü Kavşak ve Yol Uygulama Projesi'nde üst geçidin asfalt çalışmaları başladı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da yapılan çalışmaları inceledi. Garaj önü ve Dörtyol kavşağı üzerinde yükselen bin 600 metre uzunluğundaki üst geçidin ölümlü ve maddi hasarlı kazalara son vererek ulaşımı rahatlatacağını vurgulayan Başkan Kayda, sıcak asfalt atılan köprülü kavşağın üst bölümünün kısa zamanda ulaşıma açılacağı müjdesini verdi. Salihli'ye kazandırılan dev yatırım için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekibine teşekkür eden Başkan Kayda, "Salihli'mize kazandırılan bu dev yatırımı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte çok yakında hizmete açacağız. Günde yaklaşık 27 bin aracın geçiş yaptığı, trafik yoğunluğunun yaşandığı E96 karayolu ve önemli bağlantı yolları üzerine yapılan köprülü kavşak ile hem ölümlü kazalar son bulacak hem de ulaşım rahatlayacak. Salihli'mize hayırlı olsun" dedi.

SALİHLİ'YE HAYIRLI OLSUN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Salihli'de maddi hasarlı ve ölümlü kazaları ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra şehir içi ve şehirlerarası trafiği birbirinden ayırmak için hayata geçirdikleri projenin hayırlı olmasını dilerken; köprünün üst kısmının yakın zamanda ulaşıma açılacağını da müjdeledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:21 Kaynak: Bültenler

Ankara, Manisa, Salihli, Köprülü, Güncel
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