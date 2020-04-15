Salihli'de korona mağdurlarına yardım eli - Son Dakika
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Salihli'de korona mağdurlarına yardım eli

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle hükümetin aldığı tedbirler kapsamında işyerleri kapatılan işyeri çalışanlarına Salihli Belediyesi tarafından gıda desteğinde bulunuldu.

Salihli'de korona mağdurlarına yardım eli, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle hükümetin aldığı tedbirler kapsamında işyerleri kapatılan işyeri çalışanlarına Salihli Belediyesi tarafından gıda desteğinde bulunuldu. Kapanan kahvehane, berber, manav, lokanta, tuhafiyeci ve ayakkabıcı meslek gruplarında çalışanlar adına gıda paketlerini esnaf odaları başkanlarına Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda teslim etti.

Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman ön planda tuttuklarını ve bu zor günlerin elbirliği ile aşılacağını belirten Başkan Kayda, "Milletimizin birlik ve beraberliği, devletimizin ve hükümetimizin gücü ile bu mücadeleden en hafif bir şekilde atlatacağız." dedi.

Bu süreçte devletin başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına her kesimden destek geldiğini ifade eden Başkan Kayda, "Bizler de Salihli'de 6 yılını doldurmuş bir belediye olarak Gıda Bankamız aracılığı ile 1.500 vatandaşımıza aylık gıda paketlerini evlerine ulaştırıyoruz. Salgın nedeniyle zor günler yaşayan, alınan önlemler kapsamında iş yerleri kapanan meslek gruplarında çalışan insanlarımıza bir nebze de olsa destek olarak onlara can suyu vermek için gıda paketleri dağıtıyoruz. Bu zorlu süreçte yükü hep birlikte taşıyacağız. Esnaf Oda Başkanlarıma katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Salihli Belediyesi'nin ilçe genelinde korona virüse karşı tüm önlemleri alarak mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Kayda, "Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Kahraman sağlıkçılarımızı kaplıcalarımızda misafir ediyoruz. Salihlimizde kapanan iş yerlerinde çalışan insanlarımıza sahip çıkmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Yeter ki bizler, alınan tüm tedbirlere uyalım ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım" diye konuştu.

Gıda Bankasında gerçekleşen gıda paketi dağıtımına, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Celil Şenal, Esnaf ve SanatkarlarOdası Başkanı Murat Makasçı, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şerif Ali Girgin, Kahveciler Odası Başkanı Hakan Yerlici, Lokantacılar Odası Başkanı Fatih Azak, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rifat Yavaş, Güven Turizm Başkanı Ahmet Manav, Şehiriçi Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mustafa Baykal ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik katıldı. - MANİSA

Salihli Belediyesi, Salihli, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:09 Kaynak: İHA

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