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Salihli'de "Kurtuluş Kupası" turnuvası - Son Dakika

Salihli'de "Kurtuluş Kupası" turnuvası

05.09.2021 14:29
Salihli'de

Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla düzenlendiği '5 Eylül Futbol Turnuvası'nda mücadele eden takımlara ödülleri verildi.

Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla düzenlendiği '5 Eylül Futbol Turnuvası'nda mücadele eden takımlara ödülleri verildi. İsmail Doğan Erdinç Spor Sahasında gerçekleştirilen törende takımlara ödülleri ise Belediye Başkanı Zeki Kayda verdi.

Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 19 Ağustos tarihinde başlayan '5 Eylül Futbol Turnuvası' 2006 -2008 ve 2010 yaş kategorilerinden oluşan 6 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada, Salihli Belediye spor, Salihlispor, Poyraz Futbol Kulübü, Ege Sportif Futbol, Razlıspor ve Özgençler Birliği takımları mücadele etti.

İsmail Doğan Erdinç Spor Sahasında gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda "Bu topraklarda yazılan kahramanlık destanını unutturmamak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Güzel Salihli'miz Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz yıllarda büyük acılar çekmiş; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında nice kahramanlıklara sahne olmuş ve her karış toprağı aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış gazi şehrimizdir. Yaklaşık iki yıl süren karanlık günlerden 5 Eylül 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluşa eren Salihli'miz, vatan uğrunda ölenlerin var olduğu, bayrak inmesin, ezan dinmesin diyenlerin var olduğu kahramanlar diyarıdır. Salihli'mizin kurtuluş günü kutlu olsun" dedi.

Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eden Başkan Kayda, futbolculara, antrenörlere ve tüm amatör spor kulüplerine başarılar diledi.

Turnuvada mücadele eden takım kaptanlarına ödülleri, Başkan Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ile belediye kulüp ve spor işleri müdürleri tarafından verildi. - MANİSA

Salihli'de Kurtuluş Kupası turnuvası
Salihli'de Kurtuluş Kupası turnuvası
Salihli'de Kurtuluş Kupası turnuvası
Salihli'de Kurtuluş Kupası turnuvası
Salihli'de Kurtuluş Kupası turnuvası
Salihli'de Kurtuluş Kupası turnuvası

Salihli Belediyesi, Salihli, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Salihli'de 'Kurtuluş Kupası' turnuvası - Son Dakika Spor


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