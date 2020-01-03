Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulaması başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulaması başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulaması başlıyor

6 saat önce

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin aldığı karar uyarınca, Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulaması başlıyor, System.String[]

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin aldığı karar uyarınca, Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulamasının başlayacağını açıkladı.


Salihli Belediyesi'nin başlattığı çalışmalarla 17 Kasım 2019 tarihinde Salihli'de ilk açık oto pazarının hizmete açıldığını belirten Başkan Kayda, pazarın çevre ilçelerden de yoğun ilgi gördüğünü ve nöbetçi noter uygulaması ile esnafların ve vatandaşların alım satım işlemlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini söyledi.


Açık oto pazarının Salihli için önemli bir ticaret alanı olduğunu ifade eden Başkan Kayda, "Belediyemizin ve Noterliklerin nöbetçi noter uygulamasıyla ilgili talebi Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüştür. Açık oto pazarımız, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görmektedir. Pazar günleri yeni pazaryerinde hizmet veren açık oto pazarında nöbetçi noter uygulaması sayesinde çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımız ve esnaflarımız alım satım işlemlerini hafta sonları da kolaylıkla gerçekleştirebilecek" dedi. - MANİSA

Adalet Bakanlığı, Zeki Kayda, Salihli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti
Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi TOGG, yerli otomobilin markalaşma süreciyle ilgili bir video yayınladı Özel köpeklerle aranan trüf mantarının kilosu 2 bin 500 TL

Son Dakika Haberleri
18:18 Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:16 BİST100 yüzde 1.94 düştü, dolar 5.97 lirada - Son Dakika Ekonomi
18:16 KÜRESEL PİYASALAR-Jeopolitik gerilimlerle Wall Street'te borsalar ekside açıldı - Son Dakika Ekonomi
18:12 Borsa ve TL baskı altında kaldı - Son Dakika Ekonomi
18:10 İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti - Son Dakika Ekonomi
18:09 Burkay: "Yerli otomobil Türkiye'nin ileri teknoloji dönüşümünü hızlandıracak" - Son Dakika Ekonomi
16:42 Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 18:18:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salihli'de 'Nöbetçi Noter' uygulaması başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]